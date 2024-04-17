Прага продовжує шукати гроші на цю ініціативу.

До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для Збройних сил України вже доєдналися 20 країн. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час візиту до Злінського краю.

"Я думаю, що це відображення того, що всі знають про певний борг щодо обіцяної підтримки України, коли Європейський Союз обіцяв поставити мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося", - цитує президента ČTK.

Павел відзначив, що ініціатива вже набрала обертів, однак вони не полишають зусиль з пошуку грошей та нових партнерів. "Якщо ми не хочемо, щоб Україна впала, що, безумовно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, щоб спробувати отримати боєприпаси і необхідне обладнання для України там, де це можливо", - додав він.

Відео дня

Міністр фінансів Збінек Станюра в ефірі чеського телебачення сказав, що вони витратять на закупівлю боєприпасів від 500 мільйонів до 1 мільярда чеських крон. Він зазначив, що деякі країни роблять те ж саме, а деякі - не хочуть розголошувати своєї участі.

Боєприпаси для ЗСУ: останні новини

Нагадаємо, вчора прем'єр Чехії Петр Фіала оголосив, що вони вже уклали контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України, триває робота над отриманням ще 300 тисяч.

ЗМІ повідомляли, що найбільший внесок у цю ініціативу планує зробити Німеччина. Мова йде про надання 576 мільйонів євро за 180 тисяч артилерійських снарядів.

Вас також можуть зацікавити новини: