Цей крок став реакцією Лондона на заяви Франції про можливе відімкнення електроенергії на британському острові через суперечку щодо рибальства.

Великобританія направила два патрульні катери Королівських військово-морських сил (ВМС) до британського острова Джерсі, який знаходиться в протоці Ла-Манш.

Читайте такожКоролева Єлизавета II підписала закон про "Брексит"Цей крок став реакцією Лондона на заяви Франції про можливе відімкнення електроенергії на острові через суперечку щодо рибальства в регіоні, повідомляє hromadske.ua з посиланням на BBC.

Торговельна угода між Євросоюзуом і Великобританією, укладена після Brexit, змінила правила риболовлі. Тепер для вилову риби в британських водах кораблі мають довести, що вони цим займалися раніше. Особливо важливо це для Франції, розташованої найближче до Великобританії.

Перед цим 3 травня Париж заявив, що Лондон порушив свою частину угоди, заявивши про «нові технічні правила», які британська сторона висунула 30 квітня під час затвердження дозволів на риболовлю для французьких суден.

Як заявило міністерство з питань рибальства Франції, ці правила обмежують акваторію, в якій може здійснюватися вилов риби, кількість днів, яку рибалки можуть перебувати у відкритому морі, та обладнання, яке вони можуть використовувати.

А 4 травня міністр моря Франції Аннік Жирарден заявила, що як крок у відповідь Париж розглядає можливість блокування електропостачання Джерсі. 95% електроенергії острова забезпечуються підводними кабелями з Франції.

Саме ця заява викликала реакцію Лондона, зазначає The Guardian. Як повідомив речник Даунінґ-стрит, ввечері 5 травня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон поспілкувався з очільником Джерсі щодо можливої блокади острова.

За результатами розмови Джонсон висловив «незламну підтримку» Джерсі й назвав погрози щодо його енергетичної блокади «неприйнятними й непропорційними». Виявом підтримки й стало направлення двох патрульних кораблів.

Саме тема рибальства була проблемною у переговорах ЄС і Великобританії про торгівлю після Brexit. З одного боку, рибалки з ЄС щороку виловлюють у британських водах риби на понад 600 млн фунтів стерлінгів; з іншого, ринок ЄС - основний для збуту Лондоном свого вилову риби.

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Автор: Ірина Погоріла