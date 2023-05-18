Головний маршал авіації сер Річард Найтон заявив, що деталі схеми з навчання українців, оголошеної Ріші Сунаком, не були повністю узгоджені.

План Великої Британії навчати українських пілотів може вплинути на здатність Королівських ВПС (RAF) навчати власних новобранців.

За словами головного маршала авіації сера Річарда Найтона, деталі заяви прем'єр-міністра Ріші Сунака про початок базової льотної підготовки для українців цього літа, ще не визначені. Про це пише Sky News.

Найтон зазначив, що нова програма не матиме негайного впливу на потік британських новобранців через кількість слухачів RAF, які вже є в системі.

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Як зазначає видання, військова льотна підготовка у Великій Британії уже стикається з проблемами, тобто студенти змушені чекати місяцями, іноді роками, щоб пройти через різні етапи навчання, від базових польотів до тренування на конкретному літаку, наприклад реактивному.

На прохання Спеціального комітету з питань оборони надати гарантії того, що українська схема навчання не матиме впливу на підготовку британських пілотів ВПС, Найтон сказав: "Ми ще не зовсім визначили план з українцями, як саме це буде виглядати".

"Поки ми цього не визначимо, ми не можемо повністю зрозуміти, який вплив це матиме на нашу систему навчання польотам, оскільки, очевидно, для цього знадобляться потужності", - додав він.

Найтон зазначив, що потрібно буде оцінити потенційний вплив, який матиме програма навчання українських пілотів і нагадав слова міністра оборони Бена Воллеса, який зазначав, що "нашим пріоритетом є підтримка українських братів і сестер".

"У нас є кілька людей, які вже пройшли кваліфікацію за системою початкової льотної підготовки і які перебувають у цій системі, тому, звичайно, в короткостроковій перспективі я не очікую, що це матиме вплив", - сказав Найтон.

Літакова коаліція для України - новини

Як повідомляв УНІАН, Україна просить Велику Британію та інших партнерів надати військові літаки. Але Британія заявила, що поки що не робитиме цього, а натомість обіцяє навчання. Зокрема, 15 травня стало відомо, що цього літа у Великій Британії розпочнеться початкова льотна фаза для груп українських пілотів. В Лондоні наголосили, що навчання пілотів ЗСУ "йде пліч-о-пліч із зусиллями Британії щодо роботи з іншими країнами з надання літаків F-16".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що до створення міжнародної коаліції винищувачів для України уже приєдналися три держави: Британія, Франція і Нідерланди. За словами голови британського уряду Ріші Сунака, Лондон готовий стати ключовим учасником цієї коаліції.

За даними NYT, США не надають дозвіл країнам Європи для проведення навчання українських пілотів на винищувачах F-16. А без чіткого американського схвалення підготовка обмежується ознайомленням із технічною мовою та тактичними уроками навіть не торкаючись самих F-16.

Утім, як зазначає Politico, після оголошення Британією про навчання українських льотчиків на адміністрацію президента США Джо Байдена посилився тиск щодо передачі F-16 Україні.

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