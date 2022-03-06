ЗМІ дізналися про плани Джонсона з приводу допомоги Україні.

Британський прем'єр Борис Джонсон має намір викласти свій план дій щодо українсько-російського конфлікту. Він складається з шести пунктів і буде озвучений наступного тижня лідерам Канади, Нідерландів та Центральної Європи.

Про це пише CNN.

За даними журналістів, Джонсон має намір запропонувати своїм колегам об'єднання заради гарантії того, що Путін "зазнає невдачі в своїх амбіціях".

План британського прем'єра передбачає мобілізацію міжнародної гуманітарної коаліції для України, підтримку її зусиль по самообороні і максимальне збільшення економічного тиску на Путіна.

Британія також має намір закликати партнерів "запобігти повзучій нормалізації" того, що Росія робить в Україні, використовувати дипломатичні шляхи для деескалації, але тільки на основі повної участі законного уряду України і почати швидку кампанію зі зміцнення безпеки і стійкості в євроатлантичному регіоні.

"Путін повинен зазнати невдачі, і це повинно бути відзначено як провал в цьому акті агресії. Недостатньо висловити нашу підтримку заснованого на правилах міжнародного порядку - ми повинні захистити його від постійних спроб переписати правила військовою силою", - йдеться в повідомленні.

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