Будівництво найвищого хмарочосу світу наближається до важливої ​​віхи

Коли хмарочос добудують, він матиме більше кілометра висоти.

Саудівська Аравія наближається до завершення одного з найамбітніших будівельних проєктів сучасності. Хмарочос Jeddah Tower, який після введення в експлуатацію має стати найвищою будівлею у світі, стрімко просувається до нового важливого етапу будівництва. Про це пише Newsweek із посиланням на керівника проєкту Джона Перонто.

За даними видання, після завершення будівництва висота вежі перевищить 1000 метрів, що дозволить їй випередити нинішнього рекордсмена – Burj Khalifa у Дубаї, висота якого становить 828 метрів. Авторами проєкту є архітектори Едріан Сміт і Гордон Гілл. Сміт раніше брав участь у створенні Burj Khalifa.

Як розповів Newsweek Джон Перонто, який є керівним партнером компанії Thornton Tomasetti та менеджером проєкту Jeddah Tower, будівельники зараз активно наближаються до спорудження верхнього оглядового майданчика на рівні приблизно 160-го поверху. За його словами, досягнення цієї позначки стане одним із найважливіших етапів реалізації проєкту.

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Наразі хмарочос уже майже досягнув 104-го поверху і перевищив висоту 400 метрів. Будівництво просувається зі швидкістю близько чотирьох метрів на тиждень, що дозволить досягти позначки у 500 метрів приблизно через 25 тижнів.

У публікації зазначається, що Jeddah Tower є центральним елементом масштабного проєкту Jeddah Economic City, який реалізується в межах державної програми Vision 2030. Її метою є зменшення залежності саудівської економіки від нафтових доходів та розвиток нових секторів.

Як пише Newsweek, на відміну від деяких інших мегапроєктів Саудівської Аравії, що зіткнулися із затримками або переглядом термінів реалізації, будівництво Jeddah Tower наразі просувається відповідно до графіка. Перонто повідомив, що завершення проєкту очікується у серпні 2028 року.

За його словами, темпи будівництва зараз є найвищими за весь час реалізації проєкту.

Одним із найбільших технічних викликів залишається подача бетону на небачену досі висоту. Перонто назвав цей аспект проєкту одним із найбільш революційних. За його словами, будівельники використовуватимуть найвищу у світі систему подачі бетону для спорудження будівлі.

"Ми використовуватимемо найвищий бетонний насос серед усіх будівель на планеті", – наголосив він.

Інженер додав, що розробка ефективної та економічно виправданої системи для роботи в таких екстремальних умовах стала одним із найскладніших завдань у межах проєкту.

Інші будівельні мегапроекти

Як писав УНІАН, у Китаї добігає кінця будівництво каналу Пінлу довжиною 134 км, який має забезпечити прямий вихід до моря для внутрішніх промислових регіонів через систему Перлинної річки. Канал став найбільшим земляним проєктом у транспортній інфраструктурі Китаю, а його шлюзові комплекси встановили світові рекорди за перепадом рівнів води та розмірами камер.

Також ми розповідали, що у південно-західному Китаї побудували підвісний міст висотою 625 метрів, що робить його найвищим у світі. Він вже перетворився на популярну туристичну локацію.

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