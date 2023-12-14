Довжина паркану на південному кордоні Естонії становить 40 кілометрів.

Естонія завершила будівництво паркану на кордоні із Російською Федерацією. Довжина споруди на південному рубежі Естонії становить 40 кілометрів.

"Нашою метою є високотехнологічна сучасна прикордонна інфраструктура", – сказав у коментарі Politico міністр внутрішніх справ Естонії.

За його словами, східний кордон ЄС, який проходить уздовж естонського кордону має бути оснащений найсучаснішим обладнанням, системами безпеки та спостереження безпілотників. Проект мають завершити в 2025 році.

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Зазначається, що Естонія хоче посилити охорону свого кордону на тлі зростаючого занепокоєння щодо недружніх дій Росії щодо інших країн ЄС. Зокрема, видання нагадало, як Росія створила штучну міграційну кризу на кордоні з Фінляндією.

"У нас немає посиленого тиску. Але, звичайно, ми готові, якщо це станеться. Покрити майже 340 кілометрів кордону – нелегка справа, незалежно від того, йдеться про інфраструктуру огорожі на материку чи системи спостереження на воді", – додав Ляанемец.

Які ще країни зводять паркан на кордоні з РФ

Естонія – не єдина країна, яка вирішила посилити безпеку територій, що межують з РФ, шляхом зведення паркану. Так, у листопаді 2023 року уряд Фінляндії запропонував витратити на будівництво паркану вздовж кордону з Росією 139 мільйонів євро. У фінському Управлінні прикордонної служби країни заявили, що планують побудувати паркан довжиною у 130-260 км.

Також про будівництво паркану на російському кордоні кажуть і у Польщі. На початку листопада міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про зведення огорожі на кордоні з Калінінградською областю РФ.

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