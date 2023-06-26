Глава МЗС РФ заявив, що вдалося уникнути кровопролиття.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров розповів подробиці зупинки військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він заявив, що Олександр Лукашенко ще вранці 24 червня в телефонній розмові запропонував президенту РФ Володимиру Путіну свою допомогу.

"Оцінки мінської ролі дані були вже давно, особисто президенту Лукашенко, який, як Дмитро Пєсков пояснив неодноразово і докладно, висловився в телефонній розмові з президентом Путіним, в суботній ранок, постаратися надати, вирішити цю ситуацію світом, уникнути великого кровопролиття, яке неминуче сталося б у разі, якби загони бунтівників продовжували рух на Москву", – заявив керівник російського зовнішньополітичного відомства в інтерв'ю телеканалу Russia Today.

При цьому він заявив, що пропозицію білоруського диктатора підтримав.

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"І результат вам відомий", - підсумував Лавров.

Роль Лукашенка в бунті Пригожина - що відомо

Майже через добу після старту так званого "маршу справедливості" Пригожин оголосив, що "вагнерівці" повертаються на колишні позиції. Це сталося після переговорів з Олександром Лукашенком. На даний момент невідомо, про що саме домовилися сторони.

Від Пригожина не було ніяких новин до обіду 25 червня, коли він передав усім "привіт" і пообіцяв вийти на зв'язок пізніше.

У свою чергу ЗМІ помітили ватажка ПВК "Вагнер" в одному з готелів на території Білорусі.

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