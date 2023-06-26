Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров розповів подробиці зупинки військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він заявив, що Олександр Лукашенко ще вранці 24 червня в телефонній розмові запропонував президенту РФ Володимиру Путіну свою допомогу.
"Оцінки мінської ролі дані були вже давно, особисто президенту Лукашенко, який, як Дмитро Пєсков пояснив неодноразово і докладно, висловився в телефонній розмові з президентом Путіним, в суботній ранок, постаратися надати, вирішити цю ситуацію світом, уникнути великого кровопролиття, яке неминуче сталося б у разі, якби загони бунтівників продовжували рух на Москву", – заявив керівник російського зовнішньополітичного відомства в інтерв'ю телеканалу Russia Today.
При цьому він заявив, що пропозицію білоруського диктатора підтримав.
"І результат вам відомий", - підсумував Лавров.
Роль Лукашенка в бунті Пригожина - що відомо
Майже через добу після старту так званого "маршу справедливості" Пригожин оголосив, що "вагнерівці" повертаються на колишні позиції. Це сталося після переговорів з Олександром Лукашенком. На даний момент невідомо, про що саме домовилися сторони.
Від Пригожина не було ніяких новин до обіду 25 червня, коли він передав усім "привіт" і пообіцяв вийти на зв'язок пізніше.
У свою чергу ЗМІ помітили ватажка ПВК "Вагнер" в одному з готелів на території Білорусі.