Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Європа має перейти від заморожування російських активів до їх арешту.

Як передає Reuters, так міністр під час виступу в парламенті відповів на запитання, чи підтримає він надзвичайне законодавство, яке дозволить арештувати і перепрофілювати ці активи на підтримки України.

"Європа повинна діяти швидко, і я вважаю, що ми повинні перейти від заморожування активів до їх арешту. Це не те питання, в якому жоден уряд не може діяти самостійно. Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками".

У січні під час дебатів у парламенті міністр закордонних справ у справах Європи Стівен Доті сказав, що Британія розглядає "всі законні заходи, які може вжити, щоб гарантувати, що Україна отримає необхідну їй підтримку".

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Заморожені активи РФ

Станом на лютий 2025 року питання заморожених російських активів залишається предметом активних міжнародних обговорень.

Після початку повномасштабного вторгнення країни G7, Європейський Союз та Австралія заморозили приблизно 280 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії. Крім того, під санкціями перебувають близько 58 мільярдів доларів, що належать російським олігархам.

Можливість конфіскації заморожених російських активів викликає розбіжності серед членів ЄС: деякі країни підтримують ідею передачі цих коштів Україні, тоді як інші, зокрема Франція, Німеччина та Італія, висловлюють занепокоєння щодо правових наслідків такого кроку.

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