Активи росіян відстежували по всьому світу. Також був жорстко обмежений доступ росіян, які потрапили під санкції, до міжнародної фінансової системи.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з цим вторгненням, оперативна група "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) заблокувала або заморозила активи росіян, які потрапили під санкції.

Як йдеться в повідомленні Мінфіну США, були заморожені або арештовані активи на суму понад 58 мільярдів доларів.

Активи росіян відстежували по всьому світу. Також був жорстко обмежений доступ росіян, які потрапили під санкції, до міжнародної фінансової системи.

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Як йдеться в повідомленні, члени REPO забезпечили, щоб активи Центрального банку Росії та Російського фонду національного добробуту залишалися знерухомленими та не могли використовуватися для підтримки військових дій Росії.

Також була конфіскована або заморожена елітна нерухомість та інші активи класу люкс, що належать, що знаходяться у володінні або під контролем росіян, які перебувають під санкціями.

Були заморожені або затримані яхти та інші судна, що належать, перебувають у володінні або під контролем росіян, що перебувають під санкціями, та проведені заходи з відстеження активів з метою виявлення, заморожування та конфіскації яхт, літаків та іншого майна, розташованого по всьому світу.

Також було вжито заходів щодо обмеження доступу росіян, які перебувають під санкціями, до світової фінансової системи, що ускладнило отримання Росією технологій, необхідних для ведення війни проти України.

REPO

Група REPO була створена в березні 2022 року міністрами фінансів, юстиції, внутрішніх справ, а також профільними єврокомісарами з метою виявлення, обмеження, заморожування, арешту та конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з агресією РФ проти України.

Війна в Україні та російські активи

Після нападу Росії на Україну країни ЄС ввели жорсткі фінансові санкції проти Росії: відключили систему SWIFT та заморозили активи Центрального банку.

Станом на 18 листопада Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів. Більшість активів знаходилися в Бельгії, де за попередніми підрахунками заморозили близько 50 мільярдів євро.

Станом на 10 листопада 2022 року Великобританія заморозила російських активів на загальну суму 18,4 млрд фунтів стерлінгів (20,9 млрд доларів США).

3 лютого 2023 року була здійснена перша конфіскація активів росіянина, що перебував під санкціями, що відкрило шлях для переведення 5,4 млн доларів як іноземної допомоги Україні. Йдеться про майно Костянтина Малофєєва, власника пропагандистського телеканалу, обвинуваченого у фінансуванні сепаратизму в Криму. Під американські санкції він потрапив в 2014 році, відтоді - намагався їх обійти.

16 лютого 2023 року Єврокомісія запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності банками про заморожені активи Росії, а також російські компанії та фізичних осіб. Планувалося, що посилення банківської звітності буде здійснюватися в рамках десятого пакету санкцій проти агресора.

За ненадання необхідної інформації планувалося накладення штрафу до 50 тис. євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб.

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