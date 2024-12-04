'Ми вже проходили це': експерт відповів, чи спрацює 'план перемоги' Зеленського

Аналітик зауважив, що план може здатися унікальним, але він не є безпрецедентним.

Минулого тижня Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо територію України, яку контролює Київ, можна взяти "під парасольку НАТО", що дозволить йому домовитися про повернення решти пізніше "дипломатичним шляхом".

Зеленський в інтерв’ю Стюарту Рамзі зі Sky News сказав, що неокупованим частинам країни потрібно буде запропонувати членство в НАТО. Схоже, він визнав, що окуповані східні частини країни наразі не підпадають під таку угоду.

Відтоді експерти зважували, чи спрацює така пропозиція. Аналітик і колишній міністр оборони Великобританії Тобіас Еллвуд сказав, що такий план не є безпрецедентним.

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"Ми пройшли через це під час Другої світової війни, наприклад, зі Східною Німеччиною", - сказав він Sky News, маючи на увазі поділ Німеччини в 1945 році.

Однак цей випадок трохи складніший, оскільки Росія наполягатиме на тому, що певні території не підлягають обговоренню.

"Крим наразі навіть не стоїть на столі для обговорення", - сказав він.

Але чи санкціонує НАТО такий крок?

"Стаття п’ята передбачає, що ваші кордони повинні бути цілісними", - сказав Елвуд, зазначивши, що статут НАТО не дозволяє державам приєднуватися, якщо вони перебувають у стані війни.

"Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або більше з них у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх. Але якщо вони хочуть дозволити Україні приєднатися, вони могли б це зробити. Вони могли б легко надати гарантії", - додав він.

Мирні переговори з Росією - новини

Володимир Зеленський раніше заявив, що Трамп і його команда знають позицію України та її "план перемоги", який спрямований на те, щоб поставити її в "сильну позицію" за переговорним столом.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне і для досягнення миру Києву, можливо, доведеться відмовитися від окупованих територій.

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