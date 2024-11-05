Водночас у Варшаві наголосили, що Україна та Польща залишаються близькими союзниками.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Київ не ділився з Варшавою секретними додатками плану перемоги президента Володимира Зеленського. Як він пояснив, у Польщі просто немає потрібної зброї, яка необхідна Силам оборони України.

Як пише "Радіо Свобода", з таємними додатками ознайомили лише представників чотирьох країн - Німеччини, Італії, Британії та Франції.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не вийшло. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - розповів польський міністр.

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Водночас Сікорський нагадав, що Польща та Україна залишаються близькими союзниками, а Варшава передала Києву значний обсяг військової допомоги.

"В перерахунку на ВВП, якщо підрахувати допомогу військову, гуманітарну, фінансову, економічну і для біженців, то Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Нагадаю, що ми дали більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Велика Британія разом взяті. Я особисто був торік на фронті під Бахмутом, українці в захопленні від наших гаубиць "Краб", велику кількість яких ми передали. Отже ми маємо пишатися нашою солідарністю з Україною, але не все є можливим", - підсумував він.

План перемоги України - що відомо

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що план перемоги, який президент презентував західним країнам, насамперед орієнтований на них - на їхні бюджети, інвестиції, складські мілітарні можливості.

За словами президент, після повної реалізації Плану перемоги, представленого Україною, ми побачимо Росію на Саміті миру.

Зеленський наголошує, що у Плані перемоги немає нічого зайвого, чого б партнери не могли дати Україні.

"Але для країн всього світу, повірте мені, там нічого такого зайвого немає, чим би вони не могли поділитися і просто нам допомогти. Там немає ніяких перебільшень!", - наголосив Зеленський.

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