Зокрема, Путін і Лукашенко відпрацьовуватимуть подальшу агресію проти України.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін їде на зустріч із самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для ширшого залучення білоруської армії у війні проти України.

Відповідне відеозвернення опублікувало командування Об'єднаних Сил ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

"Нещодавно глава Кремля провів службову нараду з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, в ході якого, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі й середньострокові перспективи", — заявив Наєв.

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За його словами, одразу після цього президент РФ Володимир Путін спланував зустріч з керівництвом Білорусі, яка відбудеться незабаром.

"На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України і ширшого залучення Збройних сил Республіки Білорусь в операцію проти України, зокрема, на нашу думку, і на суші", — сказав Наєв.

Візит Путіна до Білорусі

Раніше стало відомо, що Путін їде до Лукашенка в Білорусь, їхня зустріч намічена на 19 грудня. Стверджується, що вони обговорять питання співпраці, в тому числі у сфері безпеки.

В ОП вважають, що під час візиту до Білорусі глава РФ схилятиме Лукашенка до участі у сухопутному вторгненні в Україну.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін буде тиснути на Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на цей час Білорусь не готова до повноцінної участі у наземній операції проти України.

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