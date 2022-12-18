Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін їде на зустріч із самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для ширшого залучення білоруської армії у війні проти України.
Відповідне відеозвернення опублікувало командування Об'єднаних Сил ЗСУ в соціальній мережі Facebook.
"Нещодавно глава Кремля провів службову нараду з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, в ході якого, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі й середньострокові перспективи", — заявив Наєв.
За його словами, одразу після цього президент РФ Володимир Путін спланував зустріч з керівництвом Білорусі, яка відбудеться незабаром.
"На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України і ширшого залучення Збройних сил Республіки Білорусь в операцію проти України, зокрема, на нашу думку, і на суші", — сказав Наєв.
Візит Путіна до Білорусі
Раніше стало відомо, що Путін їде до Лукашенка в Білорусь, їхня зустріч намічена на 19 грудня. Стверджується, що вони обговорять питання співпраці, в тому числі у сфері безпеки.
В ОП вважають, що під час візиту до Білорусі глава РФ схилятиме Лукашенка до участі у сухопутному вторгненні в Україну.
В Інституті вивчення війни вважають, що Путін буде тиснути на Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн.
17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на цей час Білорусь не готова до повноцінної участі у наземній операції проти України.