В рамках візиту запланована особиста зустріч з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 19 грудня, відвідає столицю Білорусі Мінськ з широкою урядовою делегацією. В рамках візиту запланована особиста зустріч з самопроголошеним лідером РБ Олександром Лукашенком.

Ця інформація з'явилася в Telegram-каналі "Пул первого", який контролюється білоруською владою. У повідомленні сказано, що спочатку пройде зустріч за участю всіх міністрів. Потім Путін і Лукашенко проведуть бесіду тет-а-тет.

Головною ціллю візиту названо обговорення "процесу реалізації прийнятих раніше союзних програм". Сюди відносяться торговельно-економічне співробітництво і спільні проекти двох держав "з акцентом на імпортозаміщення". Предметом розмови також стане співпраця в енергетичній сфері та питання безпеки.

Відео дня

Останні зустрічі чиновників Білорусі та Росії

На початку грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилетів в РБ на зустріч зі своїм колегою Віктором Хреніним. Вони обговорили питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Шойгу також зустрівся з Лукашенком. Останній під час бесіди заявив: "Ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємося, всі про це знають. Ми цього не ховали. Словом, так як домовлялися з президентом Росії... плани виконуємо".

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), мета візитів російського командування до Білорусі — це повноцінно втягнути державу у війну проти України.

Вас также могут заинтересовать новости: