Візит до Мінська також може вказувати на те, що Путін намагається створити умови для поновлення наступу на Україну.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Мінська має намір чинити тиск на колегу з Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн.

Крім того, він хоче створити умови для нового наступу на Україну, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, Кремль хоче використати Союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю. Однак, Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоби відхилити російську інтеграцію. Так, він заявив, що "Білоруссю керує ніхто, крім нас", і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але їхні зв'язки "завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною та незалежною державою".

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За словами аналітиків, Лукашенко також досі відмовлявся залучити білоруські сили для участі у російському вторгненні в Україну. Зараз ISW оцінює вторгнення Росії в Україну з Білорусі як низьке, але можливе. Вони вважають малоймовірним, що Лукашенко відправить білоруські війська воювати в Україні навіть разом із російськими військами.

Водночас зустріч двох президентів сприятиме проведенню окремої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну. Вона має підкріпити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців та мешканців Заходу у тому, що Росія може атакувати Україну з Білорусі. Тривалі удари Росії по Києву, постійні перекидання військ у Білорусь і войовнича риторика - також є частиною цієї інформаційної операції.

Аналітики впевнені, що Кремль не зламає волю українців до боротьби. Москва намагається переконати Захід визнати, що Україна нібито не може суттєво змінити нинішню лінію фронту і що війна фактично зайшла у глухий кут. Однак у ISW вважають, що Україна має добрі шанси відновити значну критичну територію в найближчі місяці.

Війна в Україні: загроза з боку Білорусі

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що керівництвом Білорусі робляться кроки, які можуть свідчити про підготовку до участі у війні проти України.

Водночас радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що безпосередньої загрози з Білорусі зараз немає навіть від мобілізованих росіян. Крім того, на території країни не створене необхідне для нового наступу угруповання військ.

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