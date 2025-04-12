Тарифна війна Трампа помітно послаблює економіку РФ і її здатність вести війну проти України.

Падіння цін на нафту, спричинене торговельною війною президента США Дональда Трампа, почало виснажувати військовий бюджет російського диктатора Путіна.

Як зазначило видання Financial Times (FT), бюджет Кремля, близько третини якого припадає на нафту і газ, може бути на 2,5% нижчим від очікуваного цього року, якщо ціни на сиру нафту залишаться на нинішньому рівні. Це змусить Кремль збільшити запозичення, скоротити невійськові витрати або пустити в хід резерви, що залишилися.

Середня ціна на нафту марки Urals, основний експортний сорт РФ, впала до найнижчого рівня майже за два роки. За даними цінового агентства Argus, у четвер нафту марки Urals торгували приблизно по $50 за барель, а влада РФ спланувала бюджет на 2025 рік, виходячи з ціни в $69,70 за барель нафти марки Urals.

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"Падіння цін посилює тиск на російську економіку, яка, як очікується, сповільниться цього року після витрат, пов'язаних із війною", - зазначило видання.

Журналісти повідомили, що РФ уже витратила частину фонду добробуту для підтримки економіки після наслідків повномасштабного вторгнення Путіна в Україну, а кошти, що залишилися, стрімко скорочуються.

У РФ уже визнали, що ситуація з цінами на нафту погано позначиться на економіці країни. "Цей показник дуже важливий для нас із точки зору доходів бюджету... Ситуація вкрай нестабільна, напружена", - заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.

Видання зазначило, що це зрушення також показало, як тарифна війна Трампа побічно завдає шкоди економіці РФ, незважаючи на спроби американського президента налагодити відносини з Кремлем.

Глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна попередила, що "якщо торгові війни триватимуть", то вони призведуть до "зниження попиту на наш експорт енергоносіїв".

FT зазначило, що, якщо ціни на нафту залишаться на поточному рівні, Росія може втратити близько трильйона рублів цього року, що еквівалентно 2,5% очікуваних доходів бюджету. Це означатиме падіння зростання ВВП на 0,5 відсоткових пункти.

Однак, за словами Яніса Клюге, експерта з РФ у Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки, потрібно буде кілька місяців, щоб низькі ціни на нафту позначилися на доходах бюджету РФ.

Видання зазначило, що економіка РФ уже працює на повну потужність, і очікується, що зростання держвитрат на війну проти України сповільниться. Офіційні прогнози передбачають зростання на 1-2,5% у 2025 році, що нижче приблизно 4% порівняно з останніми 2 роками.

"Це робить малоймовірним, що держава зможе компенсувати падіння доходів від нафти за рахунок коштів з неенергетичних джерел", - прогнозують журналісти.

З 2020 року ліквідна частина фонду добробуту РФ скоротилася на дві третини. За словами Бенджаміна Гільгенстока, керівника відділу макроекономічних досліджень і стратегії в Інституті Київської школи економіки, якщо її використовувати для покриття зростаючого дефіциту бюджету, її може не вистачити надовго.

"Чи може режим щось із цим зробити, окрім болісних скорочень невійськових видатків - це інше питання", - сказав Гільгенсток.

Економісти припустили, що будь-які скорочення, ймовірно, припадуть на невійськові бюджетні сфери.

За словами Олега Кузьміна, головного економіста Renaissance Capital, якщо ціна на нафту стабілізується на дуже низькому рівні, Росії доведеться обкласти експортні компанії великим податком, щоб компенсувати частину зниження доходів.

Москва також може спробувати залучити більше боргу на міжнародних ринках, оскільки її держборг наразі становить менше 30% ВВП, що є низьким рівнем за міжнародними стандартами. Але для багатьох іноземних інвесторів російські облігації залишаються токсичними.

Усередині країни банки були зосереджені на кредитуванні приватного сектору і не виявляли особливого інтересу до фінансування дефіциту, сказав Хільгеншток, який очікував серйозних обмежень для російської економіки, але не раптового краху.

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