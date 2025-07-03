Окрім постійних нападок на Україну, уряд Орбана звинувачують у систематичних порушеннях внутрішніх законів ЄС.

Данія закликає Європейський союз скористатися наявними правовими інструментами для того, щоб позбавити Угорщину права голосу при ухваленні важливих рішень в рамках блоку. Про це повідомляє Politico.

Міністр європейських справ Данії Марі Б’єрре зазначила, що Угорщина порушує "фундаментальні цінності" Європи, а тому потрібно застосувати 7-му статтю договору про ЄС, яка дозволяє позбавляти країни ЄС права голосу.

Як зазначає Politico, 7-ма стаття вважається "ядерним" правовим інструментом, і досі ЄС утримувався від її застосування попри численні заяви Брюсселя про порушення Угорщиною законів блоку.

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За словами Б'єрре, окрім позбавлення Угорщини права голосу, ЄС також повинен розглянути можливість обмеження доступу до європейських фінансів тим країнам, які порушують європейське законодавство.

Більше того, Б'єрре розкритикувала постійне блокування Угорщиною просування України до членства в Європейському Союзі. За словами міністерки, у цьому контексті Данія "готова розглянути всі політичні та практичні рішення для нашого руху вперед".

Як уточнює Politico, застосування статті 7 проти Угорщини справді позбавить її можливості накладати вето на членство України в ЄС. Однак дипломати застерігають, що для застосування такого жорсткого інструменту потрібна щонайменше повна підтримка Німеччини та Франції, які б могли пролобіювати цю ідею серед решти країн блоку. Досі вони не демонстрували такого бажання.

А зараз, доки Угорщина зберігає можливість блокування переговорів про членство України в ЄС, існують припущення, що Європейська Комісія може розпочати переговори лише з Молдовою, яка досі йшла синхронно з Україною. Їх роз'єднання на шляху до ЄС вважається суперечливою ідеєю.

За словами Марі Б'єрре, Данія не готова розділити ці дві заявки на членство: "Наша мета все ще полягає у відкритті першого кластера разом з Молдовою та Україною", – сказала вона.

Політика Угорщини: останні новини

Як писав УНІАН, уряд Угорщини провів псевдо-референдум, на якому більшість виборців висловилися проти вступу України до Європейського союзу. Угорська опозиція заявила, що в опитуванні взяла участь мізерна кількість виборців, а остаточні результати, ймовірно, були підтасовані.

МЗС України навіть було змушене викликати на розмову посла Угорщини в Києві, якому пояснили, що спроби угорського уряду зліпити образ ворога з України ні до чого гарного не призведуть.

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