Спроби угорської влади зробити з України образ ворога виглядають жалюгідно і образливо.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини Антала Хейзера на розмову у зв’язку із черговими недружніми заявами угорської сторони. Як зазначили у повідомленні пресслужби МЗС України, угорська влада намагається створити з України образ ворога.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для української сторони є очевидним те, що політичні сили Угорщині намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

У заяві МЗС йдеться, що оскільки Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни і, зокрема, в угорські справи, такі спроби уряду Угорщини раніше викликали в Києві занепокоєння.

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"Але зараз, усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими", - наголошується у повідомленні.

На переконання МЗС України, ці дії угорської влади у першу чергу виглядають жалюгідними для угорського народу. Бо угорський народ, "на відміну від заангажованих політиків, є реальною європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського агресора і не допустити повернення окупантів знову на вулиці Будапешту".

Як Угорщина допомагає Росії в ЄС

Як повідомляв УНІАН, чинна угорська влада на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном систематично блокує євроінтеграційний шлях України, і зокрема, на рівні Євросоюзу чинить спротив відкриттю вступних переговорів з Україною за першим кластером фундаментальних засад "Основи".

Також Угорщина наразі блокує схвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Крім того, Угорщина постійно виступає проти постачань будь-яких озброєнь Україні.

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