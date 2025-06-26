Журналісти зазначили, що одна людина могла проголосувати двічі, що ставить результати опитування під сумнів.

В Угорщині оголосили результати так званого "референдуму" Voks2025 щодо вступу України до Європейського Союзу. Як пише Telex, "проти" членства України в ЄС висловилися 95% респондентів.

В уряді Угорщини заявили, що загалом у консультаціях із цього питання взяли участь 2 млн 278 тисяч жителів країни. Тільки 5% угорців проголосували "за".

У виданні зазначили, що заявлена кількість учасників "референдуму" становить приблизно 29% від кількості угорських виборців, які 2024 року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб).

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Крім того, кількість голосів може викликати сумніви, підкреслили журналісти. Річ у тім, що одна людина могла проголосувати двічі, якщо вона заходила в систему з різними адресами електронної пошти.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш говорив про те, що друковані бюлетені проходять нотаріальну перевірку і їх нібито "неможливо фальсифікувати". Він запевнив, що також велася перевірка електронних голосів.

Зазначається, що Гуйяш не зміг відповісти на запитання журналістів про те, чи виявить система тих, хто спершу голосував за допомогою паперового бюлетеня, а пізніше проголосував в електронному вигляді.

"Референдум" Орбана повністю провалився

Раніше Петер Мадяр, який очолює найбільшу в Угорщині опозиційну партію "Тиса", заявив, що "референдум" Voks2025 прем'єр-міністра Віктора Орбана де-факто провалився. Він поділився, що участь у голосуванні взяла мізерна частка угорців.

За словами Мадяра, залежно від регіону лише 3-7% надісланих виборцям "бюлетенів" повернулися назад у заповненому вигляді. Таким чином через пошту могли "проголосувати" не більше 500 тисяч жителів Угорщини.

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