Данія, яка є членом НАТО, заявила, що включить це фінансування України в свої зобов'язання по Альянсу.

Данія збільшить військову підтримку України цього року на 2,3 мільярда Датських крон ($380 млн), передає Міністерство оборони країни.

Ці кошти стануть доповненням до $ 800 млн, які вона вже пообіцяла витратити на військові пожертви для Києва. Данія, яка є членом НАТО, заявила, що включить це фінансування України в свої зобов'язання по Альянсу.

Очікується, що члени НАТО виділять 2% свого ВВП на оборонні витрати. Всього Данія обіцяла виділити Україні близько $3,4 млрд в період з 2025 по 2027 рік.

Відео дня

Допомога Україні від Данії

Крайній пакет допомоги від Данії на близько $500 млн.включає боєприпаси, БМП-2, танки Т-72ЕА та інше озброєння.

Данія надає на відновлення України більше 40 мільйонів євро. Про пакет допомоги оголосили на засіданні Керівного комітету партнерства Миколаїв-Миколаївська область-Данія, в якому брали участь міністр співробітництва в галузі розвитку і глобальної кліматичної політики Данії Ден Йоргенсен. А з української сторони-віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков. Кошти планують направити, зокрема, на 20 мобільних опалювальних бойлерів для Миколаєва, ремонт централізованої системи опалення та на проекти Європейського інвестиційного банку для критичної соціальної інфраструктури в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: