В Офісі президента України деталізували, що ввійшло у ці пакети.

Україна отримала нові пакети оборонної допомоги від США на $150 млн. та Данії на близько $500 млн. Про нові пакети військової підтримки України інформував у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його даними, Сполучені штати надають в рамках цього пакету:

боєприпаси для систем ППО NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

ракети ППО AIM-9M;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

активні бронеплити для танків Абрамс та інше.

Він повідомив, що пакет допомоги від Данії на близько $500 млн. включає боєприпаси, БМП-2, танки Т-72ЕА та інше озброєння. Єрмак подякував союзникам України.

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Військова допомога Україні – крайні новини

Раніше, 12 жовтня, на сайті Міністерства оборони Данії було оприлюднено повідомлення, що в найближчі місяці Данія і Чехія поставлять ЗСУ великий пакет допомоги, до якого увійдуть 50 бойових машин піхоти і танків, засоби РЕБ та інші види озброєнь.

Вчора Голос Америки з посиланням на трьох американських посадовців повідомив, що США найближчим часом оголосять про виділення нового пакету допомоги Україні. Зауважувалось при цьому, що тиждень тому Україна застосувала новітню зброю зі Сполучених Штатів, щоб завдати ударів по російських військових цілях на окупованих територіях східної України.

Цей пакет може стати 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї із запасів США для української армії.

Днями стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, зокрема, увійшли установки GEPARD і дрони.

Також Австралія відправила в Україну новий пакет військової допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів ($12,8 мільйонів), до якого увійшли обладнання для розмінування і для боротьби з дронами.

Україна вже в січні отримає нові ракети - з дальністю ураження 300 км, повідомила журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе з посиланням на високопоставлене джерело в Генштабі ЗСУ.

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