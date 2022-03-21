Дещиця відзначив колосальну допомогу, яку поляки надають українцям.

Польський уряд вже готується до можливої агресії з боку Росії.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі 24 каналу.

"Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", - зазначив Дещиця.

Дипломат нагадав, що в країні був прийнятий закон про оборону, який зміцнює Збройні сили Польщі.

"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею", - додав Дещиця.

За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати Західну Україну. Однак це нічого не має спільного з реальністю.

"Реальність - поляки допомагають Україні, тим, хто прибув до Польщі. Це - безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про розподіл між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", - додав Дещиця.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір конфіскувати майно росіян, що знаходиться на її території.