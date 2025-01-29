Такі депортації стануть частиною ширшої програми боротьби з антисемітизмом.

Президент США Дональд Трамп планує видати указ про боротьбу з антисемітизмом, в межах якого планується депортувати антиєврейських активістів з числа мігрантів. Про це із посиланням на власні джерела пише New York Post.

Указ, який ще не підписано, вимагає від керівників державних агенцій і департаментів надати Білому дому рекомендації протягом 60 днів, і доручає Міністерству юстиції розслідувати порушення законів прихильниками палестинського терористичного руху ХАМАС, у тому числі серед студентів.

"Указ передбачає депортацію іноземців-резидентів, включаючи студентів з візами, які порушили закони в рамках антиізраїльських протестів після терактів 7 жовтня 2023 року", — пише NYP із посиланням на документи, які бачили журналісти.

Відео дня

Зазначається, що у грудні республіканці у Конгресі оприлюднили доповідь, у якій закликали федеральний уряд зробити більше для боротьби з антисемітизмом, у тому числі поставити фінансування коледжів у залежність від того, як їхнє керівництво бореться із антиєврейськими настроями.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп закликав депортувати прохамісівських студентів, які перебувають у США з візами. Минулого тижня він вже підписав один указ, який у досить розмитих формулюванням був спрямований проти перебування в США іноземців, які підтримують "іноземних терористів".

Укази Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Трамп наказав створити в США власний "Залізний купол" – систему тотальної протиракетної оборони, як в Ізраїлі. У найближчі 60 днів Пентагон повинен надати загальний план того, що потрібно для цього зробити.

Також ми розповідали, що Трамп видав указ про визнання цифрових активів ключовим фактором інновацій в США. Незабаром після цього Біткойн впав нижче 100 тисяч доларів, оскільки трейдери зафіксували прибуток після зростання.

Вас також можуть зацікавити новини: