Університети США за останні місяці стали осередками потужного антиізраїльского та пропалестинського руху.

У США поліція почала масові арешти учасників пропалестинских "бунтів" у студентських містечках. Як повідомляє Bloomberg, за останні тижні по всій країні заарештовано понад 2100 людей.

Зазначається, що в багатьох університетах США студенти облаштували наметові табори або захопили і утримували будівлі на територіях кампусів, протестуючи проти дій Ізраїлю в Палестині та підтримки Ізраїлю з боку американського уряду.

Під час відновлення порядку в деяких випадках поліцейські застосовували спеціальне спорядження для боротьби з масовими заворушеннями, тактичні транспортні засоби та світловибухові пристрої.

За даними Associated Press, у період з 18 квітня по 2 травня арешти відбулися на території 40 різних коледжів та університетів США.

Зокрема, понад 100 людей було взято під варту під час наведення ладу в елітному Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Вранці у четвер поліцейські розігнали демонстрацію в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, там затримали щонайменше 200 протестувальників, які відмовилися розійтися і утворили "живий ланцюг", коли поліція почала стріляти світло-шумовими гранатами, щоб розбити натовп. При цьому правоохоронцям довелося прориватися через укріплені загородження табору, що складалися з фанери, піддонів, металевих огорож і сміттєвих баків.

Bloomberg зауважує, що антиізраїльський студентський рух в США на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС досяг небаченого за останні десятиліття розмаху. Показово, що кадри з розгоном пропалестинських студентів в США залюбки показували і на ізраїльських телеканалах, і на державному ТБ Ірану. Також їх транслювала панарабська супутникова мережа Al Jazeera, яку часто звинувачують у симпатіях для ХАМАС.

Ізраїль назвав протести американських студентів антисемітськими, а критики Ізраїлю кажуть, що він використовує ці звинувачення, щоб змусити замовкнути опозицію. Разом з тим, як зазначає Bloomberg, деякі учасники протестів справді озвучували на камеру антисемітські висловлювання або погрожували ізраїльтянам насильством, тоді як інші протестувальники самі є євреями та називають це мирним рухом на захист прав палестинців.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, на початку квітня, після півроку війни, Ізраїль зупинив активну наземну операцію і вивів частину військ з півдня сектора Гази. При цьому ЦАХАЛ утримує північну і центральну частину сектора Газа відрізаними від півдня.

За тиждень після цього Іран завдав масованого ракетно-дронового удару по території Ізраїлю, але значної шкоди зробити не зміг.

Ще за тиждень США ухвалили програму військової допомоги Ізраїлю, що за деякими оцінками сталося швидше зокрема і через іранську атаку.

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