Таке рішення значно скоротить бюджет деяких міністерств країни.

В адміністрації президента США Дональда Трампа запропонували скоротити федеральний бюджет на 163 млрд доларів, внаслідок чого різко скоротяться витрати у таких сферах, як освіта та житлове будівництво у 2026 році, однак збільшаться витрати на оборону та безпеку кордонів. Про це пише Reuters.

Зокрема адміністрація повідомила, що запропонований бюджет збільшить витрати на внутрішню безпеку майже на 65% від рівня 2025 року.

"Необоронні дискреційні витрати - частина бюджету, яка не включає масивні програми соціального забезпечення і Medicare, а також зростаючі витрати на виплату відсотків за державним боргом - будуть скорочені на 23% до найнижчого рівня з 2017 року", - цитує видання заяву Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

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За допомогою такого запропонованого бюджету буде вилучено понад 2 млрд доларів зі Служби внутрішніх доходів, яка збирає податки. Такі зміни хочуть запровадити для того, аби виконати обіцянки Трампа збільшити витрати на безпеку кордонів та скоротити федеральну бюрократію.

Водночас демократи в Конгресі розкритикували скорочення внутрішніх витрат, тоді як деякі республіканці закликали збільшити витрати на оборону та інші сфери.

"У цей критичний момент нам потрібен історичний бюджет - такий, що припинить фінансування нашого занепаду, поставить американців на перше місце і надасть безпрецедентну підтримку нашій армії і національній безпеці", - наголосив у своїй заяві директор Бюджетно-контрольного управління Расс Воут.

Також у Reuters нагадали, що така пропозиція є продовженням обіцянки Трампа закрити або значно скоротити бюджет Міністерства освіти. Таким чином це збереже кошти для дітей з малозабезпечених сімей, однак скоротить близько 15% від загального бюджету міністерства.

Крім того, фінансування Міністерства житлового будівництва та міського розвитку, яке наглядає за програмами житлової допомоги, буде скорочено майже у два рази.

"Дні, коли Дональд Трамп прикидався популістом, закінчилися. Його політика - це не що інше, як тотальна атака на працьовитих американців. У той час як він знищує охорону здоров'я, скорочує освіту та урізає програми, на які покладаються сім'ї, він фінансує податкові пільги для мільярдерів та великих корпорацій", - прокоментував такі плани провідний демократ Сенату США Чак Шумер.

Політика Трампа - останні новини

Раніше видання Bloomberg писало, що у Трампа підготували плани примусу Росії до миру. Зокрема сенатор США Ліндсі Грем заявив, що підготував законопроєкт про запровадження нових "нищівних" санкцій проти Росії та країн, які купують її нафту.

Також повідомлялось, що президент США запросить у Конгресу рекордний бюджет на нацбезпеку. Зазначається, що серед головних пріоритетів будуть фінансування проєкту ПРО "Золотий купол", кораблебудування і модернізації ядерного арсеналу.

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