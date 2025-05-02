Цифра, яку запросить Трамп, більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

Президент США Дональд Трамп запросить у Конгресу рекордні 1,01 трлн доларів на національну безпеку до старту нового фінансового року, який розпочнеться 1 жовтня. Про це повідомляє Bloomberg.

Обізнані в цьому питанні джерела в адміністрації заявили журналістам, що це більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

Передбачається, що серед головних пріоритетів будуть фінансування проєкту ПРО "Золотий купол", кораблебудування і модернізації ядерного арсеналу, а також безпеки кордонів. Оборонний бюджет США включатиме підвищення заробітної плати військових на 3,8%.

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"Загальний запит, що включає фінансування оборонної підтримки для Міністерства енергетики, Федерального бюро розслідувань та інших дрібніших агентств, становить близько 3,2% ВВП, що можна порівняти з показником на 2024 фінансовий рік. Це більше, ніж 892,3 млрд доларів загальних витрат на національну безпеку цього року", - пишуть журналісти.

Очікується, що бюджет буде представлено 2 травня. За даними видання, це дасть змогу законодавцям розпочати роботу над законопроєктами про асигнування на 2026 фінансовий рік.

Зазначено, що це буде кроком уперед порівняно з пропозицією, яку було висунуто в листопаді колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном, який домагався схвалення п'ятирічного плану, присвяченого виключно обороні. Спочатку він передбачав виділення 926,5 млрд доларів у 2026 фінансовому році.

"Запит тільки Пентагону становить 961 млрд доларів порівняно з 848,3 млрд доларів, схваленими в січні. Адміністрація Байдена торік прогнозувала бюджет тільки на оборону в розмірі 876,8 млрд доларів", - цитують журналісти чиновників у Білому домі.

У виданні підкреслили, що раніше Трамп пояснив масштаб такого запиту зростанням глобальних загроз.

"Ми повинні будувати армію. Ми дуже уважні до витрат, але армію ми повинні будувати", - говорив він.

Політика Трампа щодо витрат на оборону

Як писав УНІАН, у лютому стало відомо, що Маск і Трамп хочуть "оптимізувати" бюджет Пентагону на сотні мільярдів доларів. За даними Financial Times, президент США стверджував, що Пентагон, річний бюджет якого становить близько 800 млрд доларів, незабаром опиниться в полі зору "Департаменту ефективності".

Водночас Трамп заявив, що не впевнений у тому, що США слід витрачати гроші на НАТО. Він зажадав, щоб інші члени альянсу витрачали 5% свого ВВП на оборону.

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