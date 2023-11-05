Вона запевнила, що у них немає ніяких шансів що-небудь зробити для скасування допомоги Києву.

Влада США розуміє, що продовження підтримки України в їх інтересах. Таку думку висловила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона зазначила в інтерв'ю NV, що не згодна з твердженням, про те, що нібито подальша підтримка Вашингтона стоїть під питанням через суперечки з цього приводу з республіканцями в Конгресі.

"Я в це не вірю, тому що підтримка України всіма країнами, особливо США, дуже важлива для вашої держави. Але це також стосується і нас самих, це також про Європу", - пояснила вона свою точку зору.

Нідерландський міністр зазначила, що це війна в Європі, яка є прямою загрозою безпеці всім європейським країнам. "Це також американський інтерес, і США це знають", - підкреслила Оллонгрен.

Міністр додала, що в США є "невелика і дуже голосиста група", яка заперечує необхідність підтримки України в майбутньому. "Переважна більшість у Конгресі та в американському суспільстві це дуже добре розуміють", - сказала вона.

Оллонгрен додала, що міністр оборони США Ллойд Остін, який є головою зустрічей в рамках Рамштайна, "дуже відданий цій справі, як і багато хто з нас". "Думаю, що ця відданість виходить далеко за межі політичних суперечок. Це екзистенційна війна. Ми ж бачимо Росію на чолі з автократом Путіним, який не дбає про міжнародне гуманітарне право, про цінності, які ми поділяємо з Україною. Тому я вважаю, що підтримка України повинна продовжуватися, і я дуже рішуче налаштована продовжувати цю підтримку і завжди вести дебати про те, як і чому", - заявила міністр.

Допомога Нідерландів

Нідерланди з самого початку війни всіляко допомагають Україні. Зокрема, країна прийняла українських біженців, а також допомагає ЗСУ зброєю. Згідно з останнім звітом про допомогу, нідерландська військова підтримка України до теперішнього часу склала 2,1 млрд євро. Нещодавно Нідерланди поставили Україні 15 танків Т72. Також були відправлені безпілотники, вантажівки, боєприпаси та обладнання для розмінування.

Крім того, країна очолює ініціативу з надання ЗСУ сучасних винищувачів.

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