Кайса Оллонгрен зазначила, що до Румунії відправляться від 12 до 18 літаків.

Нідерландські F-16, на яких українські льотчики вчитимуться літати, відправляться в новий навчальний центр в Румунії протягом декількох тижнів. Незабаром вони зможуть здійснити перший навчальний політ.

За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, створення навчального центру в Румунії, однієї з сусідніх з Україною країн, йде успішно.

"Все йде дуже добре", - цитує видання NL Times заяву міністерки після зустрічі з колегами в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. "Ми сподіваємося протягом декількох тижнів передати Румунії від 12 до 18 літаків, завдяки чому центр може почати роботу".

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Глава оборонного відомства зазначила, що Амстердам все ще працює над додатковою допомогою для українських сил ППО.

"ППО буде мати вирішальне значення для того, щоб пережити майбутню зиму", - сказав їй та іншим міністрам оборони президент України Володимир Зеленський. "Нідерланди "зможуть зробити ще більше в найближчі місяці", - заявила Оллонгрен.

При цьому вона не змогла сказати, коли Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі. В принципі, країна отримає 24 винищувачі, які можна буде використовувати в боротьбі з Росією. У Нідерландів залишається 42 таких винищувача. Решта буде використовуватися для навчання пілотів.

"США, на сьогоднішній день є найбільшою і найвпливовішою країною в НАТО, беруть на себе роботу Нідерландів і Данії. США очолять "військово-повітряну коаліцію", яка хоче забезпечити Україну сучасними і сильними ВПС. Нідерланди і Данія, ініціатори створення попередньої "коаліції винищувачів", продовжать надавати допомогу на передньому плані. Це "логічно", - зазначила глава Міноборони Нідерландів.

Допомога Україні від Ніделандів - що відомо

Згідно з останнім звітом про допомогу, який Оллонгрен направила в парламент, нідерландська військова підтримка Україні в даний час становить 2,1 мільярда євро. В останні тижні Нідерланди поставили Україні 15 танків Т72. Також були відправлені безпілотники, вантажівки, боєприпаси та обладнання для розмінування.

Частина витрат буде компенсована з фонду ЄС. Нідерланди надали декларації на загальну суму 833 мільйони євро. На даний момент з фонду відшкодовано понад 242 мільйони євро військової допомоги.

Центр підготовки українських пілотів в Румунії - головні новини

До коаліції для навчання пілотів України увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Українські льотчики приступили до теоретичної частини програми.

Наприкінці вересня в США почалася мовна підготовка українських пілотів. Пізніше почали формувати нові групи льотчиків ВПС України для навчання на винищувачах.

10 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що у Румунії створять центр підготовки українських пілотів на багатоцільових винищувачах F16.

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