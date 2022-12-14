Зараз Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави.

Низка країн вже прийняли рішення щодо нових пакетів допомоги Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Він взяв участь в двох конференціях у Парижі. Одна з них стосувалася міждержавних відносин, а друга була орієнтована на бізнес Франції.

"Маємо дуже хороші новини з Франції - сьогодні там відбулися дві конференції на підтримку України. Перший їхній результат - мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці", - повідомив він.

Відео дня

За його словами, кожного дня триває робота заради здобуття для України нових сил, які допоможуть пройти цю зиму.

"Маємо сьогодні й рішення інших країн, окрім Франції, - Чехії, Іспанії, Швейцарії - про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави й людей", - додав Зеленський.

Допомога Україні через масовані обстріли

Як повідомляв УНІАН, за останні місяці Росія здійснила вісім хвиль ракетних ударів по території України. Пошкодження отримали всі теплові та гідроелектростанції, а також 40% об'єктів високовольтної мережі.

На початку грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів, які мають полегшити ситуацію з енергозабезпеченням.

Нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що темпи та обсяги допомоги від міжнародних партнерів для енергосистеми України зростають.

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