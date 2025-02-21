Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони.

Франція та Естонія проведуть зустріч міністрів оборони Європи в понеділок, щоб обговорити, як посилити підтримку України. Про це повідомляють джерела видання Bloomberg.

У відеоконференції візьме участь близько дюжини колег із таких країн, як Великобританія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО.

"Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення США своєї великої військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також почав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва", - ідеться у статті.

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Зазначається, що зустріч міністрів оборони збіжиться з поїздкою до Києва - через три роки після вторгнення Росії в Україну - кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок.

Важливо, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня вирушать до США, щоб зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Війна в Україні - позиція партнерів

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою про підтримку України та безпеки в Європі. Він заявив, що Франція та її партнери підтримують Україну і нестимуть усю відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа. Він виступив на захист "порядку, заснованого на правилах", який, за його словами, зберігав світ у безпеці протягом майже цілого століття.

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