Прем’єр-міністр Канади зробив заяву на тлі останніх виступів президента США Дональда Трампа.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа. Про це пише видання The Hill.

"Канада та наші союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних і несправедливих порушень міжнародного порядку Володимиром Путіним (російського диктоатора, - ред.). Я з нетерпінням чекаю можливості сісти зі своїми європейськими партнерами через кілька годин, щоб поговорити про те, як ми продовжуватимемо однозначно захищати Україну, а також захищати правила, які забезпечують безпеку всіх нас", - сказав Трюдо.

Він виступив на захист "порядку, заснованого на правилах", який, за його словами, зберігав світ у безпеці протягом майже цілого століття.

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"Українці воюють і гинуть не лише за захист свого суверенітету, своєї територіальної цілісності. Вони також борються за захист заснованого на правилах порядку, який забезпечує безпеку всіх нас у всьому світі і триває вже майже 80 років", - зазначив прем’єр Канади.

За його словами, "період миру, стабільності, процвітання для світу" був лише тому, "що у нас були правила щодо кордонів, щодо невторгнення до ваших сусідів", які Росія, однак. "вирішила свідомо порушити кілька років тому".

Трюдо запевнив, що "Канада завжди буде стояти на захисті України".

Як лідери інших країн відреагували на заяви Трампа щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що "просто неправильно і небезпечно" заперечувати демократичну легітимність президента України Володимира Зеленського. Говорячи про неможливість проведення чергових виборів під час війни, Шольц акцентував, що це відповідає вимогам Конституції України.

Лідер Чехії Петр Павел теж розкритикував Трампа за його цинічні заяви про Україну. Він наголосив, що Україна вже три роки протистоїть агресії з боку Росії, яка є ядерною державою, і поставив під сумнів можливість організувати вибори, коли п'ята частина території окупована.

Французький президент Еммануель Макрон виступив із заявою щодо підтримки України та безпеки в Європі. Він заявив, що Франція та її партнери підтримують Україну та будуть нести всю відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі.

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