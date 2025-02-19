Президент Франції акцентував на необхідності покласти край агресивній війні, яку Росія веде проти України.

Франція та її партнери підтримують Україну та будуть нести всю відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі. Таку заяву зробив французький президент Еммануель Макрон.

"Я щойно мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина. Ми хочемо тривалого і міцного миру в Україні. Ми стоїмо поруч з Україною і будемо нести всю відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", – написав він у соцмережі Х.

Макрон зазначив, що учасники розмови поділяють мету, яка полягає в тому, щоб покласти край агресивній війні, яку Росія веде проти України вже майже три роки. За його словами, зусилля з досягнення миру і надалі керуватимуться такими принципами:

Відео дня

Україна завжди має бути залучена, а її права поважатимуться.

Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними і такими, що заслуговують на довіру, гарантіями.

Занепокоєння європейців щодо безпеки має бути враховане.

"Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи і для кожної з наших країн. Рішення будуть прийняті в найближчі дні і тижні", – додав Макрон.

Макрон і війна в Україні

Як відомо, 17 лютого у Парижі відбувся ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном саміт, де обговорювали, зокрема, і питання війни в Україні. Участь у ньому взяли канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Згодом стало відомо, що на 19 лютого Макрон знову скликав саміт – але тепер з ширшим колом учасників. Запрошення отримали Норвегія, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Також повідомлялося, що очікується присутність Канади.

Вас також можуть зацікавити новини: