Автор петиції, яка поки навіть не зібрала необхідну для розгляду кількість підписів, пропонує отримати ядерну зброю від США.

Кім Йо Чен, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, виступила із заявою, у якій звинувачує Україну в прагненні отримати ядерну зброю. Причиною для цього одна з сотень петицій на сайті президента України.

Автор петиції, яка з’явилася на сайті глави держави 30 березня – після погроз російського диктатора Володимира Путіна розміщенням ядерної зброї в Білорусі – пропонує "розмістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням!".

Кім Йо Чен у заяві стверджує, ця ця петиція щодо ядерної зброї, яка набрала 620 підписів (це в 40 разів менше, ніж потрібно для її розгляду), нібито насправді є свідченням ядерних амбіцій української влади, які тільки замасковані під волевиявлення громадян.

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"Це правдоподібна завіса громадського волевиявлення, але неважко здогадатися, що це продукт зловісної політичної інтриги влади Зеленського", – стверджує Кім Йо Чен.

Жодних інших підтверджень намірів України отримати ядерну зброю політикиня не наводить, але попри це стверджує, що українська влада "накликає ядерну катастрофу".

Зауважимо, що не це перша петиція до президента із таким змістом. До "створення власної ядерної зброї для протидії від подальших зазіхань на цілісність України" через петицію закликали, наприклад, у 2021 році. Тоді підписи зібрати також не вдалося.

Ця петиція, попри те, що не отримала популярності серед громадян України і, відповідно, не потрапила на розгляд президентові, привернула також увагу російської влади. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав через неї обурливий допис про те, нібито є небезпека постачання Україні ядерної зброї зі США і тому в Росії необхідно ініціювати "петицію про попереджувальний (або превентивний) ядерний удар".

"Танки та ракети постачають, літаки майже готові давати. Дивишся, і ядерну зброю свою віддадуть", — додав чиновник.

Ставлення української влади до ядерної зброї

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал в світі. Однак країна приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю. В 1994 року між було підписано так званий Будапештський меморандум, який мав стати гарантією того, що країна буде захищена від посягань на її незалежність, суверенітет та кордони після втрати ядерного статусу. Підписантами виступили США, Великобританія та Росія.

Президент України Володимир Зеленський у 2021 році виступив проти повернення Україні ядерної зброї. Він сказав, що "це неправильно". "Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів", – додавав президент.

Тоді він також зауважив, що якби ядерна зброя була в України, Росія б не наважилася захопити Крим и розпочати війну на Донбасі.

"Якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території", – стверджував він.

В лютому 2022 року, за кілька днів до вторгнення Росії до України, президент виступав на Мюнхенській безпековій конференції і знову повернувся до цього питання.

"За відмову від третього у світі ядерного потенціалу, Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Як і безпеки", – казав він.

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