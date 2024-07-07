Корабель втратив рівновагу через потрапляння води в резервуари.

Есмінець ВМС Ірану затонув під час ремонту в порту недалеко від Ормузької протоки.

За повідомленням державного інформаційного агентства IRNA, есмінець "Саханд" перебував на ремонті біля причалу, втратив рівновагу через потрапляння води в резервуари. Через невелику глибину в акваторії есмінець можливо привести в рівновагу.

Унаслідок інциденту також є постраждалі. Їх госпіталізували. Однак кількість постраждалих не уточнюється.

Нагадаємо, Іран допомагає РФ у війні проти України. Він передав окупантам свої дрони-камікадзе, якими росіяни майже щоночі атакують українську територію.

Есмінець "Саханд"

Судно водотоннажністю 1300 тонн було оснащене ракетами класу "земля-земля" і "земля-повітря", а також зенітними батареями. Він має складні радіолокаційні можливості та можливості ухилення від радарів.

"Саханд" був закладений на верфі британської компанії Vickers на замовлення командування іранським флотом. 30 липня 1969 року його спустили на воду, а в лютому 1972 року він увійшов до складу ВМС Ірану.

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