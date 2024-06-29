Іран пригрозив Ізраїлю 'війною на знищення' у разі нападу на Ліван

Зазначається, що нібито готові всі варіанти розвитку подій на випадок ізраїльської атаки на Ліван.

Якщо Ізраїль здійснить атаку на Ліван, то "почнеться війна на знищення".

Про це заявило Представництво Ірану в ООН у соціальній мережі Х. Зазначається, що нібито готові всі варіанти розвитку подій на випадок ізраїльської атаки на Ліван, хоч заяви про це і вважають "психологічною війною".

"Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі варіанти, зокрема повне залучення всіх фронтів Опору, на столі", - йдеться у повідомленні.

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Ізраїль може готувати вторгнення в Ліван: що відомо

На тлі війни в секторі Газа загострюється ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном. У тій країні ліє підтримуваний Іраном ісламістський рух Хезболла.

Як повідомляли журналісти CBS News, у США занепокоєні, що там може відкритися новий фронт, що збільшить потреби Ізраїля в американській зброї. На відміну від раптового нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, можлива війна з ліванською Хезболлою є тим, про що ізраїльські військові роздумували роками, кажуть офіційні особи США.

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