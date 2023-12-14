Підготовка до повного закриття східного кордону Фінляндії розпочалася одразу після того, як днями уряд вирішив відкрити два прикордонні пости.

Фінляндія вже у четвер, 14 грудня, має намір ухвалити рішення про повторне закриття східного кордону. Про це повідомляє місцеве видання Helsingin Sanomat з посиланням на власні джерела в уряді країни.

Зазначається, що це питання все ще вимагає думки міністерства юстиції, але "політична воля полягає в тому, щоб закрити кордон". Причина в тому, що Росія знову дозволила шукачам притулку перетинати фінський кордон.

Міністр фінансів Фінляндії Ріікка Пурра розповів виданню, що уряд збереться сьогодні, щоб ухвалити нові рішення про кордон.

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ЗМІ нагадує, що підготовка до закриття східного кордону Фінляндії розпочалася одразу після того, як днями уряд вирішив відкрити прикордонні пости Ніірала та Ваалімаа.

Відносини Фінляндії та Росії - останні новини

На початку грудня Фінляндія закрила усі переходи на кордоні з Росією. В уряді запевнили: Кремль вирішив вдатися до гібридної атаки мігрантами їхніх рубежів. За попередні кілька тижнів там опинилися тисячі шукачів притулку з країн Близького Сходу та Африки. Деякі експерти вважають, що це була своєрідна помста РФ за вступ Фінляндії до НАТО та допомогу Україні.

Також УНІАН повідомляв, що Фінляндія почала зводити огорожу на кордоні з Росією. У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні.

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