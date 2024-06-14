Депутат заявив, що країна сама вирішить, як її розпоряджатися отриманою зброєю.

Німеччина має поставити українській армії німецькі бронетранспортери Fuchs, а також підтримати її право бити із західного озброєння по всій території Росії.

Про це в інтерв'ю ntv.de сказав депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії Маркус Фабер. "Якщо ми передаємо зброю, то це українська зброя. Що українці роблять з українською зброєю - це справа України. Вони повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права, тобто не повинні скоювати воєнні злочини. Не так, як росіяни, які бомблять житлові будинки в Харкові. Але військові цілі законні. На всій території Росії", - наголосив новий голова комітету з оборони.

Він також закликав уряд Німеччини поставити Україні німецькі бронетранспортерні машини Fuchs. Ще влітку 2022 року опозиція пропонувала відправити їх в Україну, однак тоді Міністерство оборони відмовилося.

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Що відомо про TPz-1 Fuchs:

Екіпаж: 2+10 осіб

Вага: 16 тонн + додаткове бронювання

Двигун: 320 к.с.

Максимальна швидкість: 105 км/год

На початку року концерн Rheinmetall відзвітував про допомогу Україні та розкрив свої плани на майбутнє. Зазначалося, що на спільному з АТ "Українська оборонна промисловість" підприємстві збираються виробляти бронетехніку, зокрема бронетранспортери Fuchs.

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