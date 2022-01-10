В НАТО готові працювати над покращенням відносин з Росією, сказав очільник Альянсу.

Північноатлантичний альянс (НАТО) може піти на компроміси с Російською Федерацію у питаннях безпеки.

Альянс готовий працювати над покращенням відносин з РФ, приводить слова його генсека Єнса Столтенберга Financial Times.

За його словами, для досягнення компромісів між НАТО і Росією у майбутньому може знадобитися низка зустрічей.

"Ми в минулому вже доводили, що можемо робити компроміси та знаходити з Росією розв’язання проблем", – сказав Столтенберг.

Читайте такожНАТО має бути готовим, якщо переговори з Росією зазнають краху – СтолтенбергНагадаємо, Росія вимагала від НАТО і США прогресу в політико-дипломатичному розв'язанні проблеми, пов'язаної із забезпеченням гарантій безпеки. Російська сторона стверджувала, що якщо такого прогресу не буде, то вона дасть військову відповідь.

Керівництво РФ турбує те, що в Європі з подачі партнерів з Альянсу скоро можуть з'явитися системи озброєння, які були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Росія також вимагала, зокрема, щоб лави НАТО не поповнила Україна.

У Женеві 9 січня відбулися попередні переговори США та Російської Федерації щодо так званих "гарантій безпеки".

10 січня у Женеві дипломати США і Росії мають провести переговори з питань безпеки, обговорити військову діяльності обох держав та зростання напруженості навколо України. 12 січня в Брюсселі заплановано проведення засідання Ради Росія – НАТО.

Довідка УНІАН. Договір між США і Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності перестав працювати 2 серпня 2019 року. Штати були змушені вийти з договору, оскільки російська влада його порушила – розмістила в Європі нові ракетні системи "Новатор 9М729".

ДРСМД підписали ще США і СРСР, документ почав діяти 1 червня 1988 року.