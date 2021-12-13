У МЗС РФ стверджують, що країна готова дати Штатам і Альянсу військово-технічну відповідь.

Російська Федерація вимагає від США і Північноатлантичного альянсу (НАТО) прогресу в політико-дипломатичному розв'язанні проблеми, пов'язаної із забезпеченням гарантій безпеки.

Якщо такого прогресу не буде, РФ дасть військову відповідь, сказав заступник голови російського Міністерства закордонних справ Сергій Рябков в інтерв'ю "РИА Новости".

"Відсутність прогресу в напрямку політико-дипломатичного розв'язання цієї проблеми призведе до того, що наша відповідь буде військовою і військово-технічною", – заявив чиновник.

За словами Рябкова, у російського керівництва, зокрема, викликає заклопотаність той факт, що з подачі партнерів з Альянсу в Європі незабаром можуть з'явитися системи озброєння, які були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Читайте такожУ НАТО заявили про збільшення ракетної загрози з боку РосіїЗаступник міністра підкреслив, що це буде новий виток конфронтації, і такі ж засоби нібито з'являться у російської сторони.

"...Зараз їх немає, у нас діє односторонній мораторій, ми закликаємо до цього мораторію приєднатися НАТО і США. Відповідь в кращому випадку – "ви спочатку ліквідуйте системи, які призвели до розпаду ДРСМД"... "а потім будемо дивитися на щось інше". Але вже і це не говорять, вони просто не реагують на наші пропозиції", – стверджував чиновник.

Нагадаємо, 2 серпня 2019 року договір між США і Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності припинив діяти. Штати були змушені вийти з договору, оскільки РФ його порушувала-розмістила в Європі нові ракетні системи "Новатор 9М729".

ДРСМД був підписаний ще між США і СРСР та почав діяти 1 червня 1988 року.

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Автор: Екатерина Присяжнюк