Генсек Альянсу, зокрема, заявив, що НАТО не відмовиться від політики відкритих дверей.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на прес-конференції у Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Від усіх країн-членів був твердий та єдиний сигнал, що ми повинні добросовісно брати участь у діалозі і насправді докладати усіх зусиль для забезпечення подальшої реалізації політичного курсу", - наголосив Столтенберг.

"Але водночас усі країни-члени озвучили дуже чіткий сигнал, що ми не підемо на компроміс щодо ключових принципів, в тому числі щодо права кожної держави самостійно обирати власний шлях і механізми безпеки, частиною яких вони хочуть стати", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що ці засади закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася, починаючи від Гельсінського заключного акту 1975 року.

Читайте такожКолишній генсек НАТО про вступ України й Грузії до Альянсу: час виконати обіцянки

Столтенберг також заявив, що ці принципи визначені в установчому договорі про створення НАТО.

"Не існує жодної можливості, що НАТО може піти на компроміс щодо права кожної країни обирати власний шлях. І це дуже чітко було сьогодні заявлено союзниками", - сказав Столтенберг.

При цьому він заявив, що країни-члени Альянсу підтримують контроль над озброєннями у світі.

"Ми готові взаємодіяти з Росією щодо контролю над озброєннями, як над звичайними, так і ядерними. Але це має відбуватися на взаємній основі. Контроль має бути збалансованим і таким, який можна верифікувати", - заявив Столтенберг.

Також він сказав, що не може бути ситуації, коли НАТО захищатиме одних членів Альянсу, а інших не захищатиме. За його словами, Альянс захищатиме усіх країн-членів.

Крім того, Столтенберг висловив незгоду, якщо будуть враховуватися лише односторонні вимоги Росії до НАТО, а сама Росія не братиме до уваги вимоги НАТО.

"Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що не буде рішень про європейську безпеку, не буде обговорень про європейську безпеку без європейців за столом переговорів", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.