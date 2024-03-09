Арарат Мірзоян зазначив, що Євросоюз і США підтримують демократичні реформи у Вірменії.

У Вірменії заговорили про приєднання до Європейського союзу. Влада країни хоче розширити коло партнерів.

"З огляду на всі виклики, яким ми змушені протистояти за останні три-чотири роки, у Вірменії активно обговорюють нові можливості. Не розкрию секрет, якщо скажу, що також є ідея членства в ЄС", - заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

За його словами, у народу Вірменії - європейські прагнення, а Євросоюз та США підтримують демократичні реформи в країні. Водночас він зазначив, що для Єревана важливо розширювати коло партнерів і союзників, тому йдеться про поглиблення відносин зі США, ЄС, Сходом, а також Індією.

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"У пріоритеті також врегулювати відносини з нашими сусідами", - підкреслив дипломат.

Варто зазначити, що Вірменія почала змінювати свою зовнішню політику і віддалятися від Російської Федерації після злочинного і кривавого вторгнення в Україну.

Проблеми у відносинах Вірменії та РФ - останні новини

Влада Вірменії призупинила участь в ОДКБ, звинувативши країни-члени в невиконанні договору про колективну безпеку.

Крім того, парламент Вірменії ратифікував Римський статут, згідно з яким дикатора РФ Володимира Путіна мають заарештувати на території країни. Цей факт дуже не сподобався Москві, тому в Росії вимагали пояснень.

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