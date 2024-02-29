Країна рухатиметься в напрямку, який забезпечить їй безпеку, заявив спікер парламенту.

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна має замислитися над можливістю стати кандидатом на членство в Європейському союзі.

"Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки", - сказав він у коментарі Радіо Азатутюн.

За його словами, про зміну "вектора" не йдеться - влада обговорює, як зменшити небезпеки, які можуть загрожувати країні. "Я думаю, що нам слід думати в цьому напрямку, але, знову ж таки, я не хочу поспішати, робити крок, тому що у випадку з державою недобре робити різкі кроки", - додав він.

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Водночас Сімнонян зазначив, що влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО.

Відносини Вірменії та Росії:

Нагадаємо, що раніше Вірменія призупинила участь в ОДКБ, звинувативши країни-члени в невиконанні договору про колективну безпеку.

У Росії вимагали пояснень ратифікації парламентом Вірменії Римського статуту, згідно з яким дикатора Путіна тепер повинні заарештувати на території країни.

Також раніше стало відомо про підготовку можливого візиту українського президента Володимира Зеленського до Єревана.

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