Він зазначив, що саме через нинішню напруженість доводиться покладатися на діалог з Москвою.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловився проти посилення санкцій відносно Росії на тлі загострення ситуації на сході України.

Читайте такожDie Welt: Берлін вважає, що війська РФ біля України - не причина поховати "Північний потік-2""Саме через нинішню напруженість доводиться покладатися на діалог з Москвою. Всі кажуть, що відносини між Росією (...) як з Німеччиною, так і з Євросоюзом зараз знаходяться на найнижчому рівні. Відносини дуже погані. Але так не повинно бути", - визнав Маас в інтерв'ю в ефірі Tagesschau

Він зазначив, що вести діалог з державами, з якими складні відносини, це "суть дипломатії". Зараз це особливо актуально щодо Росії.

Маас висловив задоволення тим, що російський уряд, мабуть, прийняв пропозицію президента США Джо Байдена про переговори, і що обидві сторони вже обговорили час і місце проведення американо-російського саміту.

"Зрештою, ніхто не може бути зацікавлений у постійних провокаціях і конфронтації, що перетворюються на серйозні суперечки, особливо ми в Європі", - підкреслив міністр.

На питання, чи згоден він із зауваженням Байдена про те, що Путін є вбивцею, Маас відповів: "я ще не сказав цього і не збираюся цього робити".

Також в інтерв'ю Маас торкнувся справи опозиційного політика Олексія Навального. Він зазначив, що слід задатися питанням, чи поліпшать більш жорсткі заходи положення опозиціонера, передає 112ua.tv.

"Я так не думаю. Я думаю, що все буде навпаки. Потрібно діяти відповідально і не можна просто слідувати тим, хто завжди вимагає найжорсткіших заходів", - переконаний Маас.

Він нагадав, що ЄС двічі вводив санкції проти Росії за останні кілька тижнів через справу Навального. Крім того, після анексії Криму Росією в 2014 році були введені економічні санкції, які будуть продовжуватися кожні шість місяців.

22 квітня глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних союзників продемонструвати готовність покарати Москву новими санкціями. У тому числі він запропонував виключити Росію з глобальної системи платежів SWIFT.

Стягування військ РФ до кордону України

В останні тижні масові пересування російських військ біля українського кордону посилили побоювання Заходу з приводу можливого вторгнення Росії в Україну. 23 квітня Росія заявила, що почала виведення військ. Однак Київ обережно відреагував на ці оголошення і закликав західних союзників зберігати пильність щодо Москви.

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Автор: Ірина Погоріла