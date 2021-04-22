Дмитро Кулеба сподівається, що в питанні допомоги Україні у західних країн "слова не будуть розходитися з ділом".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Reuters.

Таку ідею він озвучив на відеоконференції з главами МЗС країн Євросоюзу, що пройшла 19 квітня. На його думку, цей захід міг би стати частиною нового пакету санкцій в разі ескалації ситуації на сході України.

"У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу, так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну прийняти це рішення", - сказав міністр.

Дмитро Кулеба сподівається, що в питанні допомоги Україні у західних країн "слова не будуть розходитися з ділом".

Що цьому передувало

У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких банків відповідно до рішення Мінфіну США. Серед перших постраждалих були клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "ІнвестКапіталБанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.

Ці російські кредитні організації були внесені в так званий лист Specially Designated Nationals List-список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США.

Включення в цей список означало блокування всіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій по будь-яких закордонних рахунках. Крім того, існувало "правило 50%", відповідно до якого під санкції підпадали всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє від 50% акцій.

Центральний банк РФ тоді зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку "Росія", а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.

21 березня 2014 року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталія Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть втрати право на роботу в Росії.

13 квітня 2021 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard.



Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора