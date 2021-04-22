Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Reuters.
Таку ідею він озвучив на відеоконференції з главами МЗС країн Євросоюзу, що пройшла 19 квітня. На його думку, цей захід міг би стати частиною нового пакету санкцій в разі ескалації ситуації на сході України.
"У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу, так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну прийняти це рішення", - сказав міністр.
Дмитро Кулеба сподівається, що в питанні допомоги Україні у західних країн "слова не будуть розходитися з ділом".
Читайте такожВ ЄС поки немає консенсусу щодо введення секторальних санкцій проти РФ - Кулеба
Що цьому передувало
- У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких банків відповідно до рішення Мінфіну США. Серед перших постраждалих були клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "ІнвестКапіталБанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.
- Ці російські кредитні організації були внесені в так званий лист Specially Designated Nationals List-список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США.
- Включення в цей список означало блокування всіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій по будь-яких закордонних рахунках. Крім того, існувало "правило 50%", відповідно до якого під санкції підпадали всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє від 50% акцій.
- Центральний банк РФ тоді зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку "Росія", а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.
- 21 березня 2014 року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталія Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть втрати право на роботу в Росії.
- 13 квітня 2021 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram