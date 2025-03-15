У разі відмови Москви від припинення вогню міністри обговорювали такі заходи, як санкції і стеля цін на нафту.

Глави МЗС країн "Великої сімки" виступили зі спільною заявою щодо України за підсумками зустрічі в Квебеку, незважаючи на особливу позицію США, яка окреслилася в останні півтора місяця. У заяві йдеться про "непохитну підтримку" України в "захисті її територіальної цілісності та права на існування".

Міністри також "аплодували" Україні за прихильність "негайному" припиненню бойових дій і закликали Росію погодитися на припинення вогню і повністю виконати його. Також у комюніке йдеться про те, що в разі відмови Москви від припинення вогню міністри обговорювали такі заходи, як санкції і стеля цін на нафту.

Крім того, обговорювали необхідність гарантій безпеки для України, щоб унеможливити нову агресію Росії в майбутньому, - у документі це позначено як "потужні й переконливі приготування в галузі безпеки".

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Як пише агентство Reuters, за зачиненими дверима міністри довго сперечалися щодо тексту заяви, але в підсумку, на подив навіть для самих себе, дійшли таких формулювань. Вони особливо відзначають роль держсекретаря Марко Рубіо в досягненні цього компромісу.

Позиція США щодо України

Раніше Рада Безпеки ООН ухвалила нейтральну резолюцію США з нагоди третьої річниці вторгнення РФ в Україну.

Посол РФ в ООН Василь Небензя визнав "конструктивні зміни" в позиції США щодо конфлікту. Він сказав, що резолюція "не ідеальна", але "відправна точка для майбутніх зусиль із мирного врегулювання".

У резолюції оплакують загибель людей у "російсько-українському конфлікті", підтверджують, що мета ООН - підтримувати мир і безпеку та мирно врегульовувати суперечки, і закликають до якнайшвидшого припинення конфлікту і встановлення міцного миру.

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