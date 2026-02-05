'Ми не змогли б захиститися': Венс назвав причини, чому США хочуть отримати Гренландію

Він зазначив, що США хочуть мати цей півострів, щоб забезпечити ефективність американської системи ПРО.

Система протиракетної оборони (ПРО) США була б непридатною, якби Гренландія перебувала під контролем Росії чи Китаю.

Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він підкреслив, що Гренландія має критичне значення для нацбезпеки США.

"Не дай Боже, я не думаю, що це станеться, але якби якась країна запустила ракету по США, ми не змогли б захиститися", - сказав Венс.

Він зазначив, що Данія недостатньо інвестує в безпеку острова, і відповідальність за його захист насправді несуть США, хоча й не мають ні формального контролю, ні прямої вигоди від цього.

Як пояснив Венс, позиція Трампа проста - якщо США гарантують захист стратегічно важливої території та глобальної системи ПРО, то Вашингтон повинен мати з цього якийсь зиск, оскільки нинішній стан речей він вважає несправедливим.

Гренландія і США

Раніше УНІАН повідомля, що Трамп хоче купити Гренландію, але не виключає військовий сценарій.

1 лютого Трамп заявив, що угода щодо Гренландії вже майже узгоджена. Він зазначив, що це буде "дуже вигідна угода" з точки зору нацбезпеки США. "Ми вже почали переговори, і думаю, все майже узгоджено. Тобто вони самі хочуть цього. Думаю, це буде дуже вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода з точки зору національної безпеки. Думаю, ми досягнемо згоди", - прокоментував тоді Трамп.

