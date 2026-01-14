НАТО стане грізнішою організацією з Гренландією під контролем США, - Трамп

Очільник Білого дому відстоює позицію переходу Гренландії під американський контроль необхідністю посилення національної безпеки США.

Президент США Дональд Трамп знову висловився за необхідність встановлення американського контролю над Гренландією, яка є автономною частиною Данії. Про це очільник Білого дому повідомив у мережі Truth Social.

"Сполученим Штатам потрібна Гренландія для цілей національної безпеки. Це життєво необхідно для "Золотого купола", який ми будуємо. НАТО має прокладати шлях для нас у цій справі [отримання контролю над Гренландією - УНІАН]. Якщо ми цього не зробимо, це зробить Росія або Китай, але цього не станеться", - заявив Трамп.

На переконання президента США, військово Альянс не буде ефективною силою або стримуючим фактором без величезної могутності Сполучених Штатів.

"Вони знають це, і я теж. НАТО стане набагато грізнішою і ефективнішою (організацією) з Гренландією в руках Сполучених Штатів", - наголосив Трамп.

Водночас, він вважає неприйнятним будь-яке інше рішення, яке не передбачатиме передачу Гренландії під контроль США.

Претензії Трампа на Гренландію

Як повідомляв УНІАН, Трамп не має сумнівів, що острів перейде під контроль США. На його переконання, це станеться "так чи інакше". В Конгресі США вже представлено законопроєкт для уповноваження Трампа на придбання Гренландії.

При цьому, міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натанільсен звернулася до Великої Британії за допомогою від зазіхань США.

На думку комісар Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, імовірне силове захоплення Гренландії Сполученими Штатами призведе до кінця НАТО.

