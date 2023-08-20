Зараз питання передачі різних літаків Україні переходить у практичну площину, зазначив Сибіга.

Як і у випадку з передачею Україні винищувачів F-16, поставки шведських Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, чиї компоненти є в цих літаках.

"Навіть в таких літаках як Gripen є певні складові, які вимагають згоди інших союзників. Завжди це процес, і ми, власне, знаходимося в такому процесі", – заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що переговори з питань про, наприклад, передачу винищувачів, ведуть виключно глави держав.

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"Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов'язаних з літаками", – зазначив він.

У той час, як Сибіга давав коментар, переговори з питань оборонного пакету, який Швеція передасть Україні, ще тривали. Однак він заявив, що є певні позитивні рішення.

"Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж чекатимуть важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності і в повітрі, і на суші", – сказав заступник голови Офісу президента.

Винищувачі Gripen

Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його спроектувала і виробляє компанія Saab. За даними з відкритих джерел, вартість одного такого літака становить від 40 до 60 млн доларів.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що шведські винищувачі Gripen знаходяться в рейтингу пріоритетних для отримання. Так, командувач повітряними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що на першому місці в цьому списку – американські винищувачі F-16. На другому – шведські літаки Gripen. На третьому і четвертому – британські Eurofighter Typhoo і французькі Rafale відповідно.

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