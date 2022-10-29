Російські ракети не є такими вже високоточними, як про них заявляється в характеристиках, а якість роботи інженерів-навідників теж низька.

Росіяни, які займаються програмуванням і наводкою ракетних атак по території України, абстрагуються від своєї роботи у звичайному житті й не усвідомлюють наслідків своїх дій.

Таку думку висловив журналіст-розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Для мене шоком була саме людська сторона питання. Більшість із цих людей - вони молоді люди, дуже добре освічені. Багато з них після спеціалізованої освіти були абсолютно такими урбанізованими молодими людьми. Тобто реально ніякої там ідеології у них в голові не було останні принаймні роки, вони там тусувалися на західній музиці, подорожували світом. Один із них став практично блогером, який улюблені йому голлівудські фільми описував, постійні робив рецензії. Людьми, від яких не очікуєш, що вони раптом стануть там за якусь ідею вбивати тисячі людей. Ось це було для мене найдивніше, як вони це сприймають", - сказав Грозєв.

За його словами, ці російські вбивці дивляться на свою злочинну діяльність, як на комп'ютерну гру.

"Ну невинне пояснення тут для мене таке, що вони просто абстрагуються повністю від своєї роботи, вони дивляться на це, як на комп'ютерну гру. Тобто вони працюють, ну там летять із такими окулярами, які симулюють реальність. Вони реально проліт ракети як гру записують, і потім вже не думають, що відбувається з цим. Що дійсно мені найдивовижніше було - це абстрагування від ефекту їхньої роботи і неможливість нам навіть їх повернути в реальність нашими питаннями", - говорить журналіст.

Грозєв вважає, що російські ракети не є такими вже високоточними, як про них заявляється в характеристиках.

"Ці ракети за специфікаціями повинні мати відхилення максимальне від цілі приблизно від 5 до 7 метрів. Ну що більш-менш робить їх високоточними. Але коли ми почали вивчати, навіть російських експертів, які там продержавні, то ще при створенні, при перших дослідах із цими ракетами навчальними було сказано, що ну 30-50 метрів, а не 3-5. Так що бачите, це вже означає, що ракети не такі високоточні", - говорить Грозєв.

Ще однією стороною, чому російські ракети потрапляють у цивільні об'єкти, журналіст-розслідувач називає якість роботи самих програмістів і навідників, які в робочий час займаються сторонніми речами.

"Вони там сидять купують і продають монети, купують всілякі речі, заробляючи гроші протягом робочого дня. Полковник Багнюк взагалі на робочу адресу генерального штабу армії РФ, Знам'янка 19, собі замовляв, щоб йому кур'єрська служба привозила те, що він купує на Avito. Багато інших сиділи весь час на сайтах знайомств і не тільки знайомств. Дійшло до того, що один з них протягом робочого дня домовлявся про ціну з повією. Це буквально за пару годин до прильотів до Києва 16 жовтня. Так що ось це теж не можна вважати якісною роботою", - зазначає Грозєв.

Також журналіст зазначає, що цих військових злочинців досі ніхто не притягнув до відповідальності за цивільні жертви.

"Значить це як мінімум толерується. Звісно це можна вважати прямо військовим злочином, те, що немає корекції після перших прильотів з людськими цивільними жертвами, - сказав Грозєв.

Він також зазначив, що шокований присутністю серед цих співробітників прихильників "ліберального" російського опозиціонера Навального.

"Для мене був найбільшим шоком те, що людина ліберал... Ну подивитися на нього - він взагалі не відрізняється ніяк від якогось скандинавської 25-річної людини. Але ось він іде на роботу і вбиває людей", - сказав Грозєв.

Розслідування про російських навідників ракет на Україну

24 жовтня журналісти-розслідувачі The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вирахували, хто наводить "високоточні" ракети на цивільні об'єкти України. Журналісти встановили імена та посади цих убивць.

Займаються цими військовими злочинами інженери секретного підрозділу головного обчислювального центру Збройних сил Росії, яке визначає польотні завдання для так званих високоточних ракет.

Усього журналісти-розслідувачі ідентифікували 30 військових російських інженерів. Більшість із них - молоді чоловіки й жінки, які мають досвід в сфері інформаційних технологій і розробці комп'ютерних ігор.

Пізніше Христо Грозєв розповів, як вдалося встановити особи цих російських інженерів-убивць. Їх знайшли серед випускників інститутів, що спеціалізуються на космічних і стратегічних ракетах.

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