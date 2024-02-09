Представник ГУР Міноборони України називає Путіна "геополітичним божевільним".

Інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Таккеру Карлсону є спецоперацією російських спецслужб.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсова в ефірі телемарафону

"Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це захід впливу, безумовно, це інформаційно-психологічна спеціальна операція. Так, російська спецоперація, тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю - це вільний світ, західний світ. Ті брехливі наративи і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ", - наголосив він. При цьому зазначив, що нічого нового ми там не почули.

Юсов сказав, що в Україні є такий поширений термін про особливих людей в якомусь місті, яких називають "міськими божевільними". Він назвав президента Росії Путіна "геополітичним божевільним", який розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію і вирішує, які нації існувати чи не існувати, якісь меми про австрійський генштаб – все це маячна звичайна".

"Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби і Росія витрачають колосальні кошти для того, щоб спробувати здійснювати вплив на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що це можливість впливати на демократичний світ, як би вони його не обзивали в своїх пропагандистських шоу, для них є критично важливою", - сказав Юсов. При цьому наголосив, що Росії ця затія не вдалася, бо оцінки провідних політиків та експертів вже відомі.

Пропагандистське інтерв'ю Путіна

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін сказав американському журналісту Таккеру Карлсону, що РФ не починала війну, а закінчує її.

Російський диктатор заявив, що в 1939 році Польща "змусила" Адольфа Гітлера почати війну, бо "поляки загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них", бо Польща виявилася незговірливою і "Гітлеру нічого не залишалося як при реалізації його планів почати саме з Польщі".

Також Путін сказав, що батько президента України Володимира Зеленського був фронтовиком і воював у Другій світовій, хоча той народився народився в 1947 році.

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