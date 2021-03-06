Напис на будівлі консульства у Харкові з’явився 4 березня.

Одразу після жарту словацького прем’єра про Закарпаття в Харкові на стінах консульства з’явився напис «Міняємо Словаччину на Крим», у МЗС країни відреагували.

Читайте такожВ Ірані чоловік намагався викрасти пасажирський літак

Про це пише Європейська правда з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо», – заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

При цьому глава МЗС нагадав, що вже вибачився разом з прем’єром перед українцями за незручну ситуацію.

Що передувало

Словацький прем’єр в ефірі радіостанції Radio Express заявив, що в обмін на вакцину Sputnik V пообіцяв Росії «Закарпатську Україну», але потім дав знати, що пожартував.

У МЗС України негайно відреагували на слова очільника словацького уряду і закликали країну вибачитися. Такі заяви, наголосили в міністерстві, негативно впливають на добросусідські українсько-словацькі відносини.

Вже наступного дня голова МЗС Словаччини у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою вибачився за «жарт» політика. Особисто вибачився й сам прем'єр.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН